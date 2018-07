Tiago Brandão Rodrigues, que falava à margem da cerimónia de abertura da "Aldeia da Inovação Social", iniciativa que decorre no lugar de Cerdeira, na Serra da Lousã, entre hoje e quinta-feira, rejeitou que o Governo alguma vez tenha adotado uma postura de "inflexibilidade" nas negociações com os professores.

"Não há nenhuma inflexibilidade. Este Governo nunca mostrou inflexibilidade para falar com os professores", incluindo sobre questões remuneratórias, disse Tiago Brandão Rodrigues ao ser questionado sobre as críticas à atitude do seu Ministério feitas na véspera pelo presidente da Federação Nacional dos Professores (Fenprof), Mário Nogueira.

Insistindo que o Governo nunca foi inflexível, o ministro acrescentou que o atual executivo também "nunca foi camaleónico", observando que, em contrapartida, existem "outros atores da política nacional, à direita", que "são verdadeiramente camaleónicos", pois durante "tantos anos foram avessos a conversar e a dialogar com as organizações sindicais dos professores".

Agora, tais forças surgem com "algum oportunismo político junto das organizações sindicais" dos professores, assinalou.

Tiago Brandão Rodrigues negou que o Governo tenha alguma vez interrompido as negociações com as organizações sindicais dos professores e assegurou que o executivo vai novamente para a mesa de negociações de "boa fé e para conversar com os representantes dos docentes", assumindo que a prioridade é o direito à educação e a situação escolar das crianças e jovens portugueses.