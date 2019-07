“Agora necessitamos rapidamente de um mecanismo estável que regule o desembarque e a distribuição das pessoas resgatadas no alto mar”, assegurou o político social democrata num comunicado prévio à reunião dos ministros da administração interna da União Europeia.

A Alemanha está empenhada em trabalhar com outros países uma “coligação com os dispostos a ajudar” e “também para fazer a sua parte de forma fiável no futuro”.

Na sua opinião, a Europa pode encontrar uma “solução rápida e pragmática” para o problema concreto dos resgates no Mediterrâneo, afirmou Maas.

Os números oficiais de pessoas que precisam de ajuda no mar são “manejáveis”, afirmou o ministro.

Outra questão, reconheceu o ministro, são as diferenças em outros assuntos da problemática migratória, que não se podem resolver “da noite para o dia”.