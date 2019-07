"A maioria das pessoas reconhece que o impacto de saída sem acordo não é do interesse nem do Reino Unido nem dos outros 27 países da UE", disse hoje, numa conferência de imprensa com jornalistas estrangeiros.

Barclay admitiu que o impacto de uma saída sem acordo será diferente nos diferentes países, mas vincou que, por exemplo, na vizinha Irlanda, será provavelmente maior do que no próprio Reino Unido, lembrando que 85% das mercadorias trocadas entre a UE e a Irlanda passam por portos britânicos.

Por outro lado, lembrou que a primeira-ministra [Theresa May] tentou três vezes passar o acordo de saída, mas que foi rejeitado no parlamento britânico e que a principal razão foi a solução relacionada com a fronteira da Irlanda do Norte.

"Precisamos de olhar para isso novamente se quisermos fazer passar um acordo de saída através do parlamento, e penso que é do interesse de ambas as partes evitar uma saída sem. E nesse sentido, precisaremos ter negociações com um novo primeiro-ministro, sobre como resolver aquilo", argumentou.