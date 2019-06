Questionado aos jornalistas, Eduardo Cabrita, que falava na Câmara de Viana do Castelo, no final de uma reunião de cerca de quatro horas no âmbito do Roteiro MAI, disse que o Governo fez, nesta legislatura, “o caminho que era indispensável para pôr a descentralização na agenda”.

“Passos mais alargados do programa de descentralização, designadamente a um nível supramunicipal, estarão em debate, certamente, até outubro e os portugueses tomarão as suas decisões”, sustentou.

Na reunião do Roteiro MAI de Viana do Castelo, que sentou à mesma mesa os dez presidentes de câmara do distrito de Viana do Castelo, integrados na Comunidade Intermunicipal (CIM) do Alto Minho, Eduardo Cabrita disse tido um retorno de “profunda confiança na importância processo de descentralização, admitindo “níveis diferentes de concretização, de acordo com as opções democráticas de cada município”.

“Temos um processo que é gradual, que vai até 2021. Houve municípios que assumiram já exercer, este ano, praticamente todas as competências de descentralização. Outros estão a preparar a assunção dessas competências para 2020 ou 2021. Fundamentalmente trocamos impressões sobre aspetos concretos, duvidas que são legítimas num processo exigente”, explicou.