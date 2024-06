“É um disparate colocar o azeite numa situação de maior perigo para a saúde do que algumas bebidas”, referiu o ministro, em declarações aos jornalistas, sublinhando que Portugal defende um sistema harmonizado para os rótulos na União Europeia (UE).

José Manuel Fernandes referiu, em declarações à margem do Conselho de ministros da Agricultura e das Pescas da UE, que a decisão defende o interesse a as especificidades de Portugal.

No dia 11, o Governo anulou o despacho vigente sobre a rotulagem ‘Nutri-Score’, por considerar que este diploma é ilegal e avalia incorretamente os perfis nutricionais.

Segundo uma nota de imprensa, após um estudo que testou em alimentos o algoritmo no qual se baseia o sistema de rotulagem simplificada 'Nutri-Score', se levantaram reservas, pois "os resultados não eram consistentes com as recomendações dietéticas".

A portaria assinala que este sistema "conduz a classificações confusas e sem considerar o modelo dos produtos alimentares portugueses".

O logótipo nutricional 'Nutri-Score', uma pequena imagem com segmentos coloridos exibida nas embalagens, baseia-se numa escala de A a E e de verde a vermelho, que pretende mostrar se o alimento que se vai comprar é mais ou menos saudável, mostrando o verde que o produto é saudável e o encarnado que é pouco saudável.