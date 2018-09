“O que eu afirmei é que não está no horizonte próximo, na minha opinião, qualquer discussão substantiva sobre a reintrodução do Serviço Militar Obrigatório (SMO), seja numa forma hoje arcaica que é aquela que ilumina normalmente os espíritos críticos de um sistema pós colonial, quer em formas mais recentes que têm vindo a ser discutidas noutros países”, declarou.

O ministro Azeredo Lopes respondia a uma pergunta do presidente da Câmara de Vila Franca de Xira, o socialista Alberto Mesquita, durante um debate sobre a “Política de Segurança e Defesa e o Futuro da Europa”, promovido pela secretária de Estado dos Assuntos Europeus, Ana Paula Zacarias, em parceria com a Comissão Europeia e que decorreu em Alverca, nas instalações da OGMA – Indústria Aeronáutica de Portugal.

No debate, em que participou o diretor-adjunto do Centro Europeu de Estratégia Política, ex-ministro da Defesa da Roménia Mihnea Motoc, Alberto Mesquita referiu-se à falta de efetivos nas Forças Armadas, defendendo uma reflexão sobre a “possibilidade” de se reintroduzir o Serviço Militar Obrigatório.

“Desde o início do mandato que eu tenho vindo a afirmar que a questão do SMO não se coloca para o governo que eu integro e não integra o programa do governo”, respondeu Azeredo Lopes.