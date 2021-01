Trujillo estava hospitalizado desde o dia 11 de janeiro e tinha sido transferido com urgência para uma unidade de cuidados intensivos do Hospital Militar Central de Bogotá devido à deterioração do seu estado de saúde.

“Colombianos, recebi, com profunda dor e tristeza, a notícia da morte de nosso ministro da Defesa, Carlos Holmes Trujillo”, disse o Presidente, em comunicado ao país, referindo que o ministro morreu “hoje de manhã após complicações de saúde causadas pela luta contra a covid-19″.

O ministro, que também assumiu a pasta dos Negócios Estrangeiros nos primeiros 15 meses do Governo, recebuu um teste positivo para covid-19 em 12 de janeiro, dois dias depois de chefiar um conselho de segurança na cidade de Santa Marta.

Nesse mesmo dia foi colocado em quarentena e embora continuasse a exercer funções, foi internado na clínica ibero-americana de Barranquilla, de onde, em 14 de janeiro, foi transferido para o Hospital Militar Central de Bogotá, tendo morrido hoje.

“Carlos Holmes era meu amigo, meu parceiro de luta, meu companheiro de equipa e meu ministro em duas pastas”, recordou Duque na declaração que proferiu esta manhã na Casa de Nariño, a sede presidencial, acompanhado pelas chefias militar.

“Tive a honra de partilhar com ele princípios e ideais e de lutarmos juntos pelo bem-estar dos cidadãos”, acrescentou o Presidente, que destacou a “vocação para o serviço público” do ministro.

Carlos Holmes Trujillo nasceu em 1951 em Cartago, município do departamento de Valle del Cauca, e licencicou-se em Direito na era Universidade de Cauca.

Trujillo teve uma longa carreira política, que o levou a ser Ministro da Educação, do Interior, dos Negócios Estrangeiros e da Defesa de vários governos.

Também foi presidente da câmara de Cali, membro da Assembleia Nacional Constituinte que criou a Constituição da Colômbia, em 1991, embaixador na Áustria, na Rússia, na Organização dos Estados Americanos e na União Europeia.

A pandemia de covid-19 já provocou pelo menos 2.129.368 mortos resultantes de mais de 99,1 milhões de casos de infeção em todo o mundo, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.