“O ministro da Defesa, general do Exército Sergei Shoigu, inspecionou uma das unidades do grupo ‘Leste’, no sul de Donetsk, durante as suas atividades na área da operação militar especial”, refere o comunicado do Ministério da Defesa russo.

Shoigu recebeu o relatório do comandante-em-chefe do grupo, Rustam Muradov, e de outros militares sobre a situação atual e as ações do Exército na área sob sua responsabilidade, acrescentou o comunicado.

O Ministério divulgou um vídeo que mostra Shoigu em viagem de helicóptero, sem capacete ou colete à prova de balas, e a conversar com um soldado em frente a prédios danificados, sob a guarda de um outro militar.

Neste vídeo, também vemos o ministro a entregar medalhas aos soldados russos.

A visita ocorre quando continua a luta feroz pelo controlo de Bakhmut, na região de Donetsk, uma localidade de limitado valor estratégico, mas que se tornou um símbolo porque os dois lados se enfrentam há meses.

Na sexta-feira, Yevgeny Prigozhin, responsável pelo grupo paramilitar Wagner e que está na linha de frente na batalha de Bakhmut, afirmou que a cidade estava “virtualmente cercada”.

Prigozhin criticou fortemente, em várias ocasiões, o comando das forças regulares russas, acusando-o de não apoiar suficientemente os combatentes da Wagner.

No final de dezembro, Sergei Shoigu realizou duas destas visitas à área da “operação especial” na Ucrânia.