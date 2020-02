“As principais missões continuarão todas, não há uma grande variação de 2019 para 2020”, afirmou o ministro.

João Gomes Cravinho apresentou hoje o livro “The Portugueses at War – From the nineteenth century to the present day” (em tradução livre “Os portugueses na guerra – do século XIX ao dias atuais”) de Nuno Severiano Teixeira, no Instituto Camões, em Lisboa.

Falando à Lusa no final, o ministro da Defesa Nacional salientou que “há um grande grau de continuidade” quanto às forças nacionais destacadas, pelo que “as principais missões continuarão todas”.

Gomes Cravinho destacou a continuidade das missão na República Centro-Africana, Afeganistão e Iraque, ressalvando que aquele país atravessa uma “situação de alguma imprevisibilidade”.

“Mas, mantendo-se os pressupostos com que foi decidida a nossa missão, mantém-se o nosso contingente” no Iraque, sublinhou o ministro, falando também num reforço da presença portuguesa no Mali, “com o envio de uma aeronave C-295, com a tripulação e a manutenção a partir de maio, entre maio e novembro”.

Porém, o ministro da Defesa Nacional assinalou que o Orçamento do Estado ainda não está fechado – a votação final global está agendada para quinta-feira – o que leva a “algum ponto de interrogação em relação a uma ou outra missão mais lá para o fim do ano”.

Outro dos pontos que poderá contribuir para uma eventual mudança de planos são “os reembolsos da parte das Nações Unidas”.