“A nossa posição é a de que as transferências de poder devem sempre ser feitas dentro da legalidade constitucional. A fragilidade das instituições é o problema central nessa região de África e, com um golpe militar, ficamos com instituições ainda mais fragilizadas e com uma situação mais precária”, afirmou João Gomes Cravinho, em declarações à rádio Antena1.

Segundo o responsável pela Defesa, no norte do Mali e numa região bastante vasta do Sahel (Gâmbia, Senegal, sul da Mauritânia, norte do Burquina-Faso, sul da Argélia, Níger, norte da Nigéria e dos Camarões, centro do Chade, centro/sul do Sudão e Eritreia) existem movimentos terroristas com alguma capacidade militar e o papel das missões internacionais é combatê-los, consolidando as instituições locais, “trabalho que fica fragilizado com estas movimentações”.

Hoje mesmo, em Nova Iorque, está marcada uma reunião de urgência do Conselho de Segurança das Nações Unidas para debater o assunto.

Do contingente total, Portugal tem empenhados cinco elementos na missão europeia (quatro no quartel-general de Bamaco e um no campo de treino de Koulikoro) e 69 na missão das Nações Unidas (65 no destacamento aéreo, com um avião de transporte C-295 e quatro no quartel-general).