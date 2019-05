“Tivemos de fazer ajustamentos para evitar algo nocivo na carreira militar, nomeadamente ultrapassagens de militares mais antigos por mais modernos”, assegurou.

O diploma, aprovado em Conselho de Ministros no passado dia 04, prevê a recuperação de 70% do tempo de serviço relevante para a progressão, estabelecendo a contabilização de “70% do módulo do tempo padrão" para os trabalhadores integrados em corpos especiais, em que a progressão e mudança de posição remuneratória dependa do tempo de serviço.

O ministro da Defesa, que tomou posse em outubro substituindo Azeredo Lopes, afirmou que o recrutamento, a retenção e a reinserção dos militares na vida civil é uma prioridade do seu mandato e que estão em curso medidas que visam inverter a tendência de diminuição de efetivos militares, um problema que “tem década e meia a duas décadas” e que afeta vários países europeus.

“Aumentámos a remuneração dos militares à entrada, em função de uma decisão para toda a função pública. Militares que ganhavam à entrada 580 euros passam a ganhar 630, tem algum significado, embora tenhamos consciência de que a questão financeira não seja a única”, considerou.

O ministro disse que a questão da atratividade e retenção de militares nas fileiras “tem sido matéria de conversa frequente” com os chefes dos ramos militares, advertindo que o problema “não se resolve por decreto”.

“Com o fim do Serviço Militar Obrigatório [SMO], deixámos de ter um relacionamento entre os jovens e as Forças Armadas e, portanto, há jovens de 25 a 30 anos que nunca tiveram contacto com as Forças Armadas, isso é um fator de preocupação”, disse.

Fora de questão, acrescentou, está voltar ao SMO: “O Serviço Militar Obrigatório corresponde a uma outra época e não vejo que faça sentido pensar no seu retorno. Não há condições atuais que justifiquem o regresso do SMO”, afirmou.

João Gomes Cravinho defendeu que “deve haver mecanismos que aproximem as Forças Armadas à sociedade e que ajudem à atratividade das Forças Armadas como vocação e como carreira”.

Questionado sobre um dos ‘dossiers’ que apontou como prioridade, a resolução da dívida do Instituto de Ação Social das Forças Armadas (IASFA), Gomes Cravinho afirmou que aquele instituto “está no processo de se endireitar”.

“Estancámos o crescimento da dívida, podemos dizer que a dívida do IASFA não volta a crescer. A partir daqui é possível olhar para um processo de saneamento, seja ao setor privado, seja o público”, disse, frisando que está a ser apurado “o montante da dívida”.

“É matéria que eu quero deixar encaminhada neste espaço da legislatura. Carece de discussão aprofundada com o Ministério das Finanças, já começámos o processo de diálogo e espero ter, antes de terminar a legislatura, um caminho identificado para o saneamento das dívidas”, acrescentou.