“Nós dissemos um número, PS deu outros números e os serviços [do ministério], perante este conflito de dados e um pedido de esclarecimento, deram outros números de alunos sem aulas no ano letivo passado”, salientou Fernando Alexandre, em declarações aos jornalistas, em Bruxelas, onde participa numa reunião com os seus homólogos da União Europeia.

“Pedi uma auditoria aos números de 2023-2024 para que se esclareça esta questão”, disse o ministro, perante as diferenças dos dados fornecidos pelos mesmos serviços.

Garantindo que “os números para este ano letivo estão certos”, o ministro sublinhou que em causa está apenas um número, relativo ao último ano letivo.

Os serviços do ministério, acrescentou, terão de prestar contas do resultado da auditoria, que está a ser contratada.

Fernando Alexandre referiu ainda não ter de pedir desculpa por um número, do ano letivo passado, que lhe foi dado e que não sabe que está correto ou errado.

Uma vez concluída a análise “que identifique as falhas e ajude a montar uma estratégia que resolva o problema, não temos de estar sempre a fazer auditorias”, disse ainda.

Em 22 de novembro, o ministro adiantou que cerca de 2.300 alunos estão sem aulas a uma disciplina desde setembro, menos 89% face ao ano passado”, percentagem que é contestada pelo PS.