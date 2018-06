“Os cientistas em geral não são muito interventivos, vivem no seu mundo, apesar de terem conhecimento e competências”, afirmou, durante o debate de abertura do Luso, o encontro dos estudantes e investigadores portugueses no Reino Unido.

Brandão Rodrigues, que é formado em bioquímica e foi investigador nos EUA, Espanha e na cidade britânica de Cambridge, admitiu que a maioria dos cientistas podia, mas não é ativa civicamente e politicamente.

O ministro avisou que “se os cientistas não participarem, outros vão fazê-lo. Se não falarem, outros podem falar na vez deles e muitos são populistas que oferecem soluções imediatas e ilusórias que as pessoas gostam”.

Mike Galsworthy, cofundador do movimento “Cientistas pela UE”, criado depois do referendo que votou pelo Brexit em junho de 2016, vincou que “a comunicação de ciência é mais do que falar das estrelas no céu”.

Além de investigador na London School of Hygiene & Tropical Medicine (LSHTM), Galsworthy tem feito trabalho como consultor independente em política de investigação e inovação, em particular sobre as relações entre o Reino Unido e a União Europeia.

A criação do movimento surgiu após surgirem sinais que o resultado do referendo, mesmo antes de o ‘Brexit ser uma realidade, perturbou colaborações científicas, congelou trabalhos e investimento, levou pessoas a recusarem posições no Reino Unido e causou ansiedade com o sentimento de xenofobia.

Desde então, a pressão colocada através da comunicação social e redes sociais permitiu sensibilizar os cidadãos para a questão e confrontar políticos.

“A ciência como política pública é hoje estratégica para o Governo e para os países de oposição, que prometem aumentar o financiamento e formas de continuar a atrair talento”, referiu.