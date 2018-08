O ministro das Pescas norueguês, Per Sandberg, foi obrigado a demitir-se por ter infringido as regras de segurança do Governo ao não informar sobre uma viagem privada ao Irão e por ter levado o telemóvel profissional.

Sandberg, que também se demitiu da vice-presidência do Partido do Progresso (FrP) — uma das três forças que formam a coligação no poder — estava a ser pressionado desde que o caso foi conhecido no final de julho e a oposição já tinha pedido para ouvir a primeira-ministra, a conservadora Erna Solberg, sobre o caso. “Per pediu para deixar o cargo e creio que é a decisão correta. Não mostrou o discernimento necessário a lidar com o tema da segurança”, disse hoje Solberg numa conferência de imprensa. Sandberg, 58 anos, admitiu ter-se deslocado em férias ao Irão sem antes ter informado os serviços da chefia do governo e levando o seu telemóvel de serviço. Os serviços de segurança noruegueses apontam regularmente o Irão como um dos países mais ativos em matéria de espionagem, ao lado da Rússia e da China. O ministro demissionário teria já violado os protocolos de segurança levando o seu telemóvel profissional para a China em maio. Sandberg será substituído no governo por Harald Tom Nesvik, membro do mesmo partido, anunciaram os serviços da primeira-ministra.