“As greves fazem parte do exercício da regulação das tensões em democracia. Os pré-avisos são uma forma, muitas vezes, de as estruturas sindicais procurarem agilizar ou forçar a negociação. É absolutamente normal”, defendeu.

Para o titular da pasta da Saúde, cabe ao Governo “fazer tudo para que a greve não se realize, em defesa do interesse público”.

Adalberto Campos Fernandes falava aos jornalistas no final do Encontro “SNS + Proximidade – Cuidar em Casa”, que decorreu hoje nas instalações da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional (CCDR) do Alentejo, em Évora.

O Sindicato dos Enfermeiros Portugueses (SEP) marcou para os dias 22 e 23 de março uma greve nacional de enfermeiros no setor público contra a não concretização dos compromissos assumidos pelo Ministério da Saúde.

A concretização do pagamento do suplemento de 150 euros aos enfermeiros, regresso das negociações para a revisão da carreira e a passagem das 40 para 35 horas semanais dos enfermeiros com Contrato Individual de Trabalho são algumas das reivindicações.