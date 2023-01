"Pessoalmente, creio que os terei estado com a engenheira Alexandra Reis, enquanto presidente da Câmara Municipal de Lisboa, uma vez, acompanhada pela CEO [presidente executiva da TAP], a propósito de um pedido que foi feito à Câmara Municipal de Lisboa, de apoio a diligências no âmbito do plano de reestruturação", afirmou o governante, durante uma audição na Comissão de Orçamento e Finanças, a propósito do caso que envolve a TAP e Alexandra Reis, depois de o PSD ter apresentado um requerimento potestativo.

E vincou: "Alexandra Reis não faz parte do nosso grupo de amigos, não o fez. Repito, estive com a engenheira Alexandra Reis uma vez enquanto presidente da Câmara Municipal de Lisboa, antes de a convidar para secretária de Estado do Tesouro".

Fernando Medina respondia a questões do deputado social-democrata Hugo Carneiro quando reiterou que não sabia da indemnização de 500.000 euros que Alexandra Reis recebeu pela saída antecipada do Conselho de Administração da TAP, porque não era membro do Governo na altura dessa decisão.

"Percebo bem os objetivos de quem quer criar uma participação que nunca existiu, mas os factos são estes e resistem a qualquer questão que possa ser colocada", disse o ministro das Finanças.