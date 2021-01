O Ministro de Estado e das Finanças, João Leão, testou positivo à Covid-19, revelou o seu gabinete em comunicado.

De acordo com a mesma nota, João Leão "está em confinamento domiciliário, não tendo até ao momento apresentado quaisquer sintomas e encontrando-se a trabalhar".

Na sexta-feira, João Leão participou nas reuniões de trabalho com a presidente da Comissão Europeia, Ursula Von der Leyen, e o colégio de comissários que se deslocou a Lisboa, no âmbito da Presidência Portuguesa da União Europeia.

É o segundo ministro a testar positivo nos últimos dois dias. Esta sexta-feira o gabinete do primeiro-ministro revelou que a Ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social estava infetada, com "sintomas ligeiros" e em confinamento domiciliário.

Ana Mendes Godinho foi substituída por Miguel Cabrita, Secretário de Estado Adjunto, do Trabalho e da Formação Profissional.

Os ministros do Ambiente e da Ação Climática, João Pedro Matos Fernandes, e do Mar, Ricardo Serrão Santos, também entraram em isolamento profilático na segunda-feira, por determinação das autoridades de saúde, tendo entretanto recebido testes negativos.

João Leão e Ana Mendes Godinho não são os primeiros membros do Governo com covid-19: em outubro, o ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, Manuel Heitor, testou positivo.

Em novembro, foi a vez do ministro Nelson de Souza, titular da pasta do Planeamento, que recebeu um teste positivo depois de o secretário de Estado do Planeamento, Ricardo Pinheiro, ter sido diagnosticado com covid-19.