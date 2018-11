O ministro do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, Vieira da Silva, afirmou hoje que é necessário apostar na criação "de emprego com qualidade" para garantir a solidez do sistema de Segurança Social.

Falando em Braga, num debate com professores e alunos da Universidade do Minho, Vieira da Silva disse ainda que a Segurança Social "tem de ser gerida com perspetiva reformista", para assegurar que as receitas crescem mais do que as despesas. "É necessário o alargamento das fontes de financiamento da Segurança Social", defendeu. Mesmo assim, vincou que hoje o sistema de Segurança Social "já é muito mais sólido" e "tem muito mais transparência". Vieira da Silva disse ainda que é necessário inverter o atual quadro demográfico. "Não nos conformamos com esta evolução demográfica", referiu, acentuando que o atual Governo também não se conforma com a "debandada" de portugueses para o estrangeiro, registada nos últimos anos. Por isso, o Governo vai implementar, em 2019, um programa para incentivar o regresso a Portugal. O ministro lembrou que, em 2017 e 2018, o saldo demográfico já voltou a ser positivo, já que "entrou mais gente" em Portugal do que a que saiu.