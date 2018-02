O governante foi ouvido na comissão parlamentar de Economia, Inovação e Obras Públicas, com os transportes tutelados pelo seu ministério a dominarem as questões colocadas pelos deputados.

As UT’s são composições com três carruagens, estando cerca de 20 avariadas nas oficinas do Metro à espera de arranjo.

“Temos um problema [no Metro de Lisboa] e estamos a solicitar a [disponibilidade] de eletromecânicos para depressa podermos recuperar as UT’s [unidades triplas] que temos”, afirmou João Matos Fernandes.

O governante respondia a perguntas do deputado Bruno Dias, do PCP, que falou da existência de subcontratação no Metro de Lisboa, dizendo que, “pelos vistos, é uma inevitabilidade”.

“Precisamos de mais horas de trabalho para chegarmos onde queremos”, admitiu o ministro.

Para complementar as respostas do ministro sobre este tema, o secretário de Estado Adjunto e do Ambiente, José Mendes, disse que já há autorização para a contratação de 10 trabalhadores só para a manutenção.

“Não há qualquer escassez de maquinistas no Metro de Lisboa”, reforçou José Mendes.

Ao contrário do que acontece na manutenção das composições, foram contratados 20 novos maquinistas, disse o ministro, apontando que outros 10 estão em formação e, nesta área específica, “não há problemas de mão de obra”.

Quanto ao material circulante, “sabemos quantas [unidades] precisamos e vamos atingir esse número em maio”, realçou, concretizando que são necessárias 29 UT’s.

“Reconhecemos dificuldades nas operações, mas meia hora [de espera] é exagero”, apontou João Matos Fernandes em resposta a críticas do deputado do PSD Carlos Silva.

O ministro referiu outro problema relacionado com o funcionamento das escadas rolantes de acesso às plataformas do Metro, apontando como “pontos fracos” as estações do Cais do Sodré, Rato e Baixa-Chiado.

Questionado acerca da necessidade de ter transportes públicos mais baratos, nomeadamente para cumprir o objetivo de reduzir as emissões de dióxido de carbono, o ministro disse que este ano, as subidas de preços foram 1,6% nas áreas metropolitanos e a média no país foi 2%.

“É a primeira vez que um valor máximo foi fixado em 2,5%”, acrescentou.

O secretário de Estado referiu ainda ser “premente” simplificar o sistema de tarifário da região de Lisboa, já que existem centenas de títulos, mas essa tarefa é competência da área metropolitana de Lisboa.