Em declarações aos jornalistas na Lisbon Energy Summit, o ministro do Ambiente e da Ação Climática, Duarte Cordeiro, afirmou que a reunião, que contará com a presença da ministra da Agricultura, servirá para fazer um ponto de situação relativamente às albufeiras no país, usadas para a produção de energia e para fins agrícolas, e avaliar a quantidade de água nos solos.

“Estamos numa situação em que identificamos seca extrema e severa no sul do país (Algarve e Litoral do Alentejo) e sabemos que em termos de água nas albufeiras estamos numa situação melhor àquela do ano passado”, afirmou Duarte Cordeiro.

Cordeiro não descartou nenhuma adoção de medida face ao agravamento nas regiões mais vulneráveis, sendo que nas barragens da Bravura e Monte da Rocha já estão a ser aplicadas medidas para combater a seca.

“Estamos com 79% de capacidade de água nas albufeiras. Em muitas regiões do país, estamos numa situação melhor face àquela que estávamos no ano passado, noutras estamos numa situação um bocado mais crítica”, disse, acrescentando nestas regiões “pode vir a ser equacionado tomar mais medidas” no dia 1 de julho, não detalhado nenhumas.

Identificando também regiões em stress hídrico, Duarte Cordeiro adiantou aos jornalista que serão apresentadas mais mediadas, muito parecidas às tomadas no Alentejo, Tejo e Viseu à semelhança do que aconteceu no Algarve.