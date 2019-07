Stewart foi eliminado da corrida à sucessão de May na primeira fase de escolha de entre os 10 candidatos, tendo sido o único que assegurou que um 'Brexit' sem acordo seria “catastrófico” para o país e defendeu que a União Europeia (UE) não faria mais concessões do acordo que May alcançou em novembro do ano passado com Bruxelas.

O agora ex-ministro apresentou a demissão numa mensagem nas redes sociais, onde afirmou ter sido uma "honra” fazer parte do executivo e que agora servirá a sua circunscrição a partir da bancada do partido Conservador na Câmara dos Comuns.

Stewart e David Gauke, ministro da Justiça, apresentaram hoje os seus pedidos de demissão após se conhecer a vitória de Johnson, juntando-se assim à secretária de Estado da Educação, Anne Milton, e ao secretário de Estado britânico para a Europa e Américas, Alan Duncan, que anunciaram as suas rescisões antes de se conhecer oficialmente a vitória de Johnson.

Boris Johnson foi declarado vencedor da eleição para a liderança do Partido Conservador com 92.153 votos (cerca de 66%), enquanto o Jeremy Hunt, reuniu 46.656 votos. A taxa de participação ultrapassou os 80%.

No entanto, o atual ministro dos Negócios Estrangeiros não parece ter a intenção de abandonar o seu posto.

Jeremy Hunt felicitou o seu opositor pela vitória através das redes sociais e manifestou a esperança que seja um primeiro-ministro “genial” para o país num “momento crítico”.