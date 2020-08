Tal, destacou o ministro, "é um exemplo muito particular de dar valor ao pescado, uma vez que tem contacto com os armadores, pescadores e com a administração regional e com a Lotaçor. Adquire o peixe com elevada qualidade. Dá um tratamento especial ao pescado e oferece também o melhor preço pelo produto adquirido e isto é muito bom".

O ministro afirmou ainda que para manter a sustentabilidade dos recursos é preciso "valorizar" o pescado "na sua melhor qualidade".

"E é esse o caminho que temos que levar para a frente e hoje temos um conhecimento muito grande do processamento do pescado o que aumenta o rendimento do pescador, empresas, sociedade, ambiente e recursos", frisou.

O ministro esteve acompanhado na visita à Fat Tuna pelo secretário de Estado das Pescas, José Apolinário e pelo diretor regional das Pescas do Governo dos Açores, Luís Rodrigues.

Serrão Santos, que já esteve na ilha do Faial, tem ainda previstas visitas, em São Miguel, às empresas Aquazor, especializada em aquacultura de peixe e algas offshore, e Algicel, de produção de microalgas em fotobioreatores, incluindo através de um processo tecnológico patenteado.