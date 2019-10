"Espero que rapidamente o país tenha - e estou convicto de que vai ter - um Governo sólido, um Governo do Partido Socialista, naturalmente, porque foi quem ganhou as eleições e quem cresceu significativamente - e que seja um Governo com capacidade para manter a estabilidade do país e prosseguir o caminho de recuperação e de crescimento económico e do emprego", disse Vieira da Silva.

O ministro falava aos jornalistas, em Lisboa, à margem de uma conferência sobre as alterações ao Código do Trabalho organizada por uma sociedade de advogados e pela Confederação do Comércio e Serviços de Portugal (CCP).

Vieira da Silva, que se apresentou na conferência como o "futuro ex-ministro do Trabalho", tendo já anunciado que não fará parte do próximo executivo, recusou comentar as negociações entre o PS com os partidos parlamentares de esquerda e com o PAN que decorrem hoje sobre as condições de estabilidade governativa relativas ao novo quadro parlamentar saído das eleições legislativas de domingo.