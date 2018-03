“Não está de todo em causa” a qualidade do serviço público prestado pelo grupo Águas de Portugal, assegurou João Matos Fernandes, que foi ouvido na comissão parlamentar de Ambiente, Ordenamento do Território, Descentralização, Poder Local e Habitação, a pedido do PCP.

“Com dois dos sindicatos que têm muita representação já há um pré-acordo no sentido de um calendário definido para se fazer um trabalho em conjunto e estimamos daqui a seis meses poder vir a ter o acordo coletivo para todo o grupo”, avançou à agência Lusa no final da audição.

Através da deputada Paula Santos, os comunistas transmitiram a sua preocupação com a situação na Águas de Portugal, principalmente dos trabalhadores com vínculos precários ou com condições diferentes nas várias empresas, devido à falta de um contrato coletivo de trabalho, além de se recorrer a empresas de trabalho temporário.

Para Paula Santos, tratando-se de um grupo com o Estado como acionista, devia o Governo “dar passos” para ultrapassar a “enorme desigualdade entre trabalhadores”, por exemplo no vínculo laboral, nos subsídios de refeição e de transporte ou no número de dias de férias.

“Não é normal e este Governo não o deseja, a inexistência do acordo coletivo de trabalho na Águas de Portugal e sim, somos a favor da existência desse acordo” disse o ministro à agência Lusa no final da audição, reafirmando a posição transmitida aos deputados.

João Matos Fernandes recordou que aquele acordo, que “está a ser trabalhado”, resulta do entendimento entre as partes, ou seja, da representação sindical dos trabalhadores e do Conselho de Administração da empresa.

“As empresas têm histórias diferentes, acionistas diferentes e prestam contas isoladamente, porque as tarifas também são diferentes caso a caso”, apontou o ministro para explicar a razão das situações diversas dentro do grupo Águas de Portugal.