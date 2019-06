"Cerca de 80% dos portugueses estão no grupo dos muito preocupados ou preocupados com as alterações climáticas. Sabemos que também o aprendemos dramaticamente com os incêndios que aconteceram há dois anos", reconheceu, acrescentando: “Todos os que vivem junto ao mar, com maior dramatismo, veem bem o que está a acontecer, não precisam que lhe ensinem".

Matos Fernandes revelou ainda que dos investimentos necessários à adaptação às alterações climáticas, cujo plano já foi aprovado, estão já a ser investidos 760 milhões "na fertilidade dos solos, na prevenção estrutural contra incêndios, nas obras do litoral ou nas obras da rede hidrográfica", a que se somam mais 360 milhões de euros em obras que vão ainda ser lançadas no contexto deste quadro comunitário de apoio

"Até o final de 2030, (…) temos de chegar aos 2,3 mil milhões de euros, porque é importante Portugal fazer parte dos países liderantes para que 25% do próximo ciclo de financiamento comunitário seja exclusivamente dedicado à ação climática. É absolutamente fundamental que assim seja", sublinhou na sua intervenção.

O ministro do Ambiente inaugurou hoje a intervenção de reforço da proteção da margem esquerda do rio Douro entre a Quinta dos Cubos e o Cais do Esteiro, uma obra orçada em 1,44 milhões de euros.

A empreitada, que consistiu na construção e reconstrução de muros de contenção, teve como objetivo inverter a situação de erosão progressiva dos terrenos marginais associada ao recuo da margem e à instabilidade dos terrenos sobrejacentes.

Esta é uma das fases de obra do projeto Encostas do Douro, empreitada num total superior a 16 quilómetros de orla ribeirinha que está a ser realizada por etapas e que no total implica um investimento superior a 10 milhões de euros.

Na mesma cerimónia foi assinado o contrato de reforço da proteção da margem esquerda do estuário do Douro, no troço compreendido entre a Quinta dos Frades e o Esteiro, um investimento global de 1,4 milhões de euros.