As declarações de Israel Katz foram publicadas na rede social X (antigo Twitter) momentos depois de a missão permanente do Irão junto da ONU ter negado que o país estivesse envolvido no ataque e apontado que o grupo xiita libanês Hezbollah é o único responsável.

“O principal representante [do Irão], o tentáculo que o Irão criou, financiou, armou, treinou e agora controla em todas as suas operações, apresenta-se subitamente como uma entidade independente. As tuas mentiras e falsos pretextos não te vão ajudar: tu és o responsável”, disse Katz na rede social X.

Citada pela agência oficial Irna, a missão iraniana junto da ONU disse que “a ação em causa foi levada a cabo pelo Hezbollah no Líbano”.

Israel confirmou este sábado que um ‘drone’ que atingiu Cesareia, no centro do país, tinha como alvo a residência privada do primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, naquela cidade, mas que nem ele nem ninguém da sua família se encontravam na casa.

Netanyahu culpou a república islâmica pelo ataque: “Os agentes iranianos que tentaram assassinar-me a mim e à minha mulher hoje [sábado] cometeram um erro amargo”.

O grupo xiita libanês Hezbollah não comentou o ataque.

Netanyahu acrescentou que o ataque falhado não o vai dissuadir ou ao Estado israelita “de continuar o ressurgimento da guerra contra os inimigos para garantir a segurança [do país] durante gerações”.