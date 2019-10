Questionada pela agência Lusa sobre o ponto de situação das obras e a reabertura do local, fonte da autarquia disse apenas “que está previsto que o miradouro de Santa Catarina abra durante a próxima semana”.

Por seu turno, a presidente da Junta de Freguesia da Misericórdia, Carla Madeira (PS), responsável pela gestão do espaço, adiantou à Lusa que o miradouro abrirá entre as 07:00 e as 08:00 e encerrará entre as 23:00 e as 00:00.

A autarca explicou que o horário ainda não está definido, uma vez que tem de ser feita uma gestão com as equipas de higiene urbana, já que a limpeza do espaço e os sanitários serão responsabilidade da junta.

O projeto de requalificação do miradouro do Adamastor, com a introdução de uma vedação à noite, foi apresentado à população em fevereiro, aprovado pelo executivo municipal (liderado pelo PS) em março e as obras só arrancaram em abril.

Na proposta, o presidente da autarquia, Fernando Medina (PS), acrescentou que a vedação será uma solução “passível de ser transitória, pelo que se define a avaliação pela Câmara num prazo de um ano da conclusão das obras”.