"Dirigente nacional do PS, Júlio Miranda Calha foi deputado à Assembleia Constituinte e à Assembleia da República entre 1976 e 2019. Foi vice-presidente da Assembleia da República, presidente da Comissão Parlamentar de Defesa Nacional e da Comissão Parlamentar do Ambiente, Ordenamento do Território e Poder Local", referem os socialistas.

Como deputado, o PS lembra que Miranda Calha foi eleito para diversas organizações internacionais, das quais destaca a Assembleia Parlamentar da NATO, onde exerceu as funções de vice-presidente e de presidente da Comissão de Segurança e Defesa.

"Membro de vários governos, desempenhou funções como secretário de Estado da Administração Regional e Local, secretário de Estado do Desporto e ainda secretário de Estado da Defesa Nacional. A vida de Miranda Calha está profundamente ligada ao distrito de Portalegre, de onde era natural, por onde foi eleito deputado e de que foi governador Civil, tendo tido um papel fundamental no processo de transição e consolidação democrática", acrescenta-se no mesmo texto.