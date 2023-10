Na quinta-feira, a Marinha dos EUA, presente na região, interceptou um lançamento de mísseis que pareciam seguir na direção de Israel. O contratorpedeiro (destroyer) USS Carney da Marinha do norte do Mar Vermelho, interceptou três mísseis de cruzeiro de ataque terrestre e vários drones que foram lançados pelas forças houthis no Iémen.

A ação do destroyer USS Carney foi, possivelmente, a primeira intervenção tornada pública na defesa de Israel neste conflito, por parte dos EUA, escreve a Associated Press (AP).

No Iraque e na Síria, as bases norte-americanas foram repetidamente atacadas por drones, diz uma fonte do Pentágono, citada pela AP.

A mesma fonte disse ainda que esta manhã houve um ataque com rockets contra um centro diplomático dos EUA e aliados próximo do Aeroporto Internacional de Bagdade no Iraque.

“As primeiras indicações que temos tratam-se de dois foguetes que foram disparados”, disse o oficial, acrescentando que um dos rockets foi interceptado por um sistema de defesa aérea montado no quartel diplomático e o outro atingiu uma instalação de armazém que estava vazio.

O oficial do Pentágono, que falou sob condição de anonimato, avançou que nenhuma vítima foi reportada.

*com AP