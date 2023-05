O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, confirmou o ataque e disse que as autoridades estão a trabalhar no local para resgatar os feridos que estão dentro do hospital.

"Todas as autoridades necessárias estavam envolvidas na missão de limpeza", disse o presidente ucraniano.

Informação também avançada pelo jornal The Kyiv Independent. No Twitter, a publicação acrescenta que uma equipa de salvamento foi ativada e que as operações já estão a decorrer no local.

Horas antes, o governador regional, Serhiy Lysak, disse que a cidade foi atacada por foguetes e drones.

Zelensky publicou um vídeo do prédio danificado que mostrava bombeiros no local e fumo a sair do prédio.

"Os terroristas russos mais uma vez confirmam o seu estatuto de combatentes contra tudo que é humano e honesto", disse.

As autoridades ucranianas afirmaram que derrubaram 17 mísseis e 31 drones lançados pela Rússia durante a noite.

Vários drones e mísseis atingiram alvos nas cidades orientais de Dnipro e Kharkiv, incluindo um depósito de petróleo.