“O Presidente está no seu direito quando pede uma recontagem” dos votos e “quando apela a um inquérito sobre presumíveis irregularidades onde existam provas”, mas “está enganado quando diz que a eleição foi fraudulenta, corrompida e roubada”, disse Romney, com relações muito turbulentas com o Presidente, numa mensagem na rede social Twitter.

“Afirmar isso lesa a causa da liberdade aqui e por todo o mundo, enfraquece as instituições que estão no âmago da República e inflama de forma imprudente as paixões destruidoras e perigosas”, acrescentou o atual senador, e que em 2012 foi o candidato republicano à Presidência dos EUA.

Hoje, Donald Trump voltou a referir-se a uma fraude eleitoral, sem apresentar provas.

Mitt Romney entrou por várias vezes em rota de colisão com Donald Trump, apesar de pertencerem ao mesmo partido, tendo mesmo sido o único senador republicano a votar favoravelmente o processo de ‘impeachment’ do Presidente.