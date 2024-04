"Dada a instabilidade, o Ministério dos Negócios Estrangeiros desaconselha totalmente qualquer deslocação para Israel, bem como para toda a região", pode ler-se no Portal Diplomático.

"O Governo Português está a acompanhar de muito de perto a situação, em articulação direta entre vários ministérios e em coordenação permanente com as embaixadas na região do Médio Oriente", referiu o MNE em comunicado enviado às redações.

Esta tarde, o ministro dos Negócios Estrangeiros de Portugal apelou aos portugueses para que evitem viajar para Israel e pediu aos que se encontrem naquele país, que, "se puderem", regressem, se não, que cumpram todas as regras de segurança.