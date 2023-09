João Gomes Cravinho e o secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros e Cooperação, Francisco André, acompanham o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, na deslocação a Nova Iorque por ocasião do debate anual na ONU, entre 18 a 22 de setembro, tendo agendadas “cerca de três dezenas de reuniões bilaterais com os respetivos homólogos de todos os continentes”, refere o Ministério em nota hoje divulgada.

Durante a semana, adianta, Cravinho participará na reunião dos MNE da União Europeia, na reunião ministerial preparatória da Cimeira do Futuro, na reunião anual do Grupo de Amigos da Aliança das Civilizações das Nações Unidas e na reunião ministerial do Grupo de Amigos da Responsabilização pela agressão à Ucrânia.

Além dos trabalhos da 78.ª Assembleia Geral das Nações Unidas, Cravinho irá participar nos eventos que assinalam a abertura da ratificação do Acordo sobre Proteção da Biodiversidade Marinha em Áreas para além da Jurisdição Nacional (BBNJ).

Francisco André, por sua vez, estará presente no Fórum do Setor Privado das Nações Unidas e em iniciativas sobre os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, tendo também intervenção no evento de alto nível organizado pela SIDS Coalition for Nature & Ocean Decade Alliance e nos encontros promovidos pela UNITAID e pelo PNUD — Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento.

O secretário de Estado manterá igualmente encontros de trabalho com altos responsáveis do sistema das Nações Unidas.

Liderada pelo Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, a vasta comitiva de Portugal inclui também vários ministros e secretários de Estado, os quais estarão presentes nos vários eventos convocados pela Organização.

Portugal apresenta-se na 78.ª Assembleia Geral da ONU como promotor de “pontes” e “encontros”, com foco na Paz e Segurança, mas também Saúde e Oceanos, em que assinará o histórico Tratado do Alto Mar, disse à agência Lusa a embaixadora portuguesa junto da ONU, Ana Paula Zacarias.

“A semana de alto nível, onde se reúnem os 193 chefes de Estado e de Governo e representantes de todos os países a nível global, é o grande momento de diálogo, onde pretendemos que Portugal possa ter um papel de construção de pontes, de encontros”, disse a diplomata à Lusa.

E prosseguiu: “Para esta Assembleia Geral, seguramente iremos continuar a defender as nossas quatro grandes prioridades que têm a ver, como sempre, com a paz e a segurança, as questões dos conflitos no caso da Ucrânia e os conflitos em África e no Médio Oriente”.

“Temos também a questão da defesa do direito internacional, de um multilateralismo efetivo, o apoio às reformas do secretário-geral com a Nova Agenda Comum e também, obviamente, a promoção das agendas do clima, do desenvolvimento sustentável e da agenda dos oceanos”, acrescentou.