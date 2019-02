No documento, o Ministério das Relações Exteriores (MIREX) angolano refere que a visita de Augusto Santos Silva, de cerca de 24 horas, será cumprida na íntegra só na sexta-feira, começando de manhã com um encontro, a sós, com o homólogo de Angola, Manuel Augusto.

Depois do encontro, para o que estão previstos 15 minutos, os chefes da diplomacia dos dois países copresidem um encontro de trabalho entre as delegações ministeriais de Angola e de Portugal, após o que se seguem declarações à imprensa.

Augusto Santos Silva regressará a Lisboa ao princípio da noite de sexta-feira.

No comunicado, o MIREX, que lembra que os dois países estabeleceram relações diplomáticas a 09 de março de 1976, realça que, em junho de 2018, começaram as reuniões técnicas sobre consultas políticas bilaterais.

Nas reuniões preparou-se paralelamente a visita a Angola do primeiro-ministro português, António Costa, concretizada a 17 e 18 de setembro do mesmo ano, o que marcou o fim das relações tensas entre os dois países, na sequência da investigação judicial feita em Portugal ao antigo vice-presidente angolano Manuel Vicente, no quadro da "Operação Fizz".