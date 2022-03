O ministro dos Negócios Estrangeiros da Ucrânia, Dmytro Kuleba, lamentou hoje a falta de progresso sobre um cessar-fogo no seu país nas negociações com o seu homólogo russo, Serguei Lavrov, que decorreram no sul da Turquia.

"Falámos sobre um cessar-fogo de 24 horas no país, mas não foi feito nenhum progresso nesse sentido", afirmou, em declarações à imprensa. Dmytro Kuleba acrescentou, no entanto, ter decidido, em conjunto com Lavrov, "continuar as negociações".