O Tribunal Regional de Skukuza, na província sul-africana de Mpumalanga, que faz fronteira com Moçambique, julgou e condenou Santos Baloyi, de 34 anos, que se declarou culpado, por crime de caça ilegal de rinoceronte, posse ilegal de pontas de rinoceronte, invasão de propriedade, violação da Lei de Imigração, posse ilegal de arma de fogo e munições, referiu em comunicado a polícia sul-africana (SAPS, na sigla em inglês).

A nota indicou que a sentença do tribunal foi lida na quinta-feira, 02 de fevereiro.

De acordo com o comunicado, a que a Lusa teve acesso, Baloyi “entrou ilegalmente na África do Sul”, tendo sido detido em 10 de setembro de 2022 no parque Kruger, juntamente com mais dois associados, que conseguiram fugir após uma troca de tiros com as autoridades sul-africanas. Baloyi foi baleado numa perna, sublinhou a SAPS.

“As buscas continuaram no dia seguinte a que se juntaram outras unidades da polícia com cães pisteiros. O corpo sem vida do outro presumível caçador furtivo foi encontrado no mato, junto a uma espingarda de caça equipada com silenciador. O terceiro possível caçador furtivo não foi localizado”, explicou a polícia sul-africana.

O Parque Nacional Kruger é uma das maiores reservas naturais e de vida animal de África e onde vive a maior parte da população de rinocerontes da África do Sul, o país com o maior número desta espécie no mundo.