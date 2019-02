O portal das comunidades do Ministério dos Negócios Estrangeiros português, atualizado a 16 de fevereiro, lembra que desde outubro de 2017 que têm sido noticiados vários “incidentes graves na província de Cabo Delgado, alegadamente praticados por um movimento insurgente de matriz islâmica”, recomendando que “as deslocações se limitem ao imprescindível” e desaconselhando a permanência nas áreas mais afetadas.

Entre estas estão os distritos de Mocímboa da Praia, Macomia, Palma, Nangade e Quissanga, pelo que o portal, que fornece informações aos cidadãos portugueses que pretendem viajar para Moçambique aconselha “particular diligência no acompanhamento da evolução da situação pelos meios de comunicação social”.

O portal de conselhos aos viajantes do governo britânico, revisto a 18 de fevereiro, recomenda que sejam evitadas todas as deslocações não essenciais aos mesmos distritos, acrescentando ainda o de Ibo, uma das zonas mais turísticas do norte de Moçambique, devido à violência destes grupos.

A província de Cabo Delgado é também a única região moçambicana classificada com um risco de nível 3 pelo departamento de Estado norte-americano, significando que as viagens devem ser “reconsideradas” devido a “riscos sérios de segurança”.

“Tem havido ataques de extremistas violentos nos distritos de Mocímboa da Praia, Nangade, Palma, Macomia, Ibo e Quissanga, na província de Cabo Delgado, no norte da fronteira com a Tanzânia. Estes grupos usaram catanas e armas de fogo em ataques mortais e queimaram casas e veículos. Embora os ataques tenham sido localizados nos distritos acima mencionados, existe a possibilidade de que a violência possa alastrar para outros distritos na fronteira ou próximos de Macomia”, lê-se na página do departamento de Estado dos EUA, cuja última atualização é de 06 de fevereiro.