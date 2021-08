“Aparentemente, houve uma vandalização numa conduta há vários anos desativada, que resultou num derrame de ‘fuel oil’ inutilizado”, avançou Chambisse.

O presidente da Petromoc avançou que a empresa está empenhada na recolha do líquido despejado visando evitar danos ao ambiente, adiantando que decorre uma averiguação para a compreensão dos contornos do caso.

No final do mês passado, uma tentativa de roubo de combustível resultou no derrame de 5.000 litros de gasóleo na baía de Pemba, informou o Ministério dos Recursos Minerais e Energia (Mireme).

A nota avança que o despejo de combustível afetou diretamente uma área de 3.000 metros quadrados.

O Mireme refere ainda que a fauna marinha da baía de Pemba não ficou contaminada com o combustível derramado, apontando o contrabando como causa do incidente.