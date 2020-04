"Após um levantamento feito pelo Agrupamento de Escolas de Mogadouro (AEM), verificámos que há 170 alunos que necessitam de equipamentos informáticos para ter acesso à plataforma de ensino", explicou à Lusa Francisco Guimarães.

O autarca salientou que até ao momento já foram disponibilizados cerca de 60 conjuntos de equipamentos informáticos a outros tantos alunos, "contudo as necessidades ainda não estão colmatadas, sendo necessário investir mais neste tipo de equipamento".

"A previsão de investimento ronda os 100 mil euros. Para além da aquisição do computador, são necessários os respetivos acessos à internet e, para tal, é preciso adquirir um pequeno 'router', que vai acrescentar à conta", indicou o autarca de Mogadouro, no distrito de Bragança.

Francisco Guimarães salientou que os computadores são cedidos aos alunos "a título de empréstimo".

"Ao fazermos esses empréstimos, gostaríamos de distribuir equipamento úteis e fiáveis e que satisfaçam as necessidades dos alunos e que tenham utilidade. No entanto, após o prazo de empréstimo, os mesmos voltam à posse do município", concretizou o autarca.