No Porto, no primeiro comício do ex-líder parlamentar do PSD, que serviu ainda para apresentar os dois mandatários nacionais, Luís Reis e Margarida Balseiro Lopes, Montenegro voltou a dizer que o PSD "não se pode conformar" com o facto de ser minoritário, acusando ainda Rio de ter visto na "maior derrota de sempre" do partido "quase uma vitória".

"[Há quem defenda que] É do interesse nacional que o PSD assuma uma posição subalterna do PS, que esteja sempre à espera de gerar entendimentos com o PS, já não é só o facto de o PS não querer entendimentos connosco. Eu quero-vos dizer, a minha convicção profunda é que é do interesse nacional que o PSD seja uma alternativa, não seja uma muleta do PS", afirmou Montenegro.

Com baterias apontadas ao primeiro-ministro, o ex-deputado lembrou o que considerou ser "a pior fase de sempre" dos serviços públicos e a falta de investimento "em níveis inferiores aos da 'troika'" em Portugal, acusando António Costa de não resolver os problemas do país.

"Temos um Governo que está conformado, é um Governo empatado (...). Acho que estamos a perder tempo e o PSD tem que olhar para isto, olhar para o futuro e recuperar o tempo perdido, não podemos deixar que os socialistas, comunistas e bloquistas estejam mais tempo do que esta legislatura no Governo".

Para Montenegro, "António Costa é um empata": "Ele empata tempo, decisões, crescimento público, ele empata as decisões (...). É preciso auxiliares nas escolas? O dr. António Costa empata os alunos (...) porque remete o assunto para o dr. Centeno cativar mais tempo no ministério das Finanças".