O esquema de debates televisivos para as legislativas de 18 de maio já está fechado e Luis Montenegro aceita debater com os líderes de PS, Chega, Iniciativa Liberal e PCP. No entanto, indicou o seu parceiro de coligação, Nuno Melo, a debater com Bloco de Esquerda, Livre e PAN.

A AD defende que o CDS, tendo grupo parlamentar, deve estar presente nos debates, e por isso refere Nuno Melo para ocupar o seu lugar.

Pedro Nuno Santos reagiu à decisão de Montenegro na rede social X, referindo que "fugir ao debate revela medo e um padrão preocupante num candidato a primeiro-ministro".

"Os debates são essenciais para a democracia e para a relação de confiança entre eleitos e cidadãos”, continua.

“Não podemos enfraquecer o pluralismo democrático”, conclui Pedro Nuno Santos.

Ao todo serão 27 debates entre todos os líderes partidários, sendo o final entre Luís Montenegro e Pedro Nuno Santos.

Os debates arrancam dia 8 de abril e terminam dia 28.