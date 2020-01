A ANA referiu ainda que este fundo “será financiado pelos operadores em função do seu impacto ambiental, e pela ANA através de uma dotação financeira inicial que assegurará o arranque das ações”.

O novo aeroporto do Montijo poderá ter os primeiros trabalhos no terreno já em 2020, depois da emissão da DIA favorável e da reorganização do espaço aéreo militar.

Na Relatório que acompanha a proposta de Orçamento do Estado (OE) para 2020, o Governo estabeleceu que tem como objetivo, para o ano, o início da construção do aeroporto do Montijo, dando continuidade "a este importante" projeto e entrando "em definitivo na sua fase de implementação".

"Após os avanços decisivos ocorridos em 2019 no projeto de expansão da capacidade aeroportuária da região de Lisboa, designadamente a celebração do acordo financeiro com a concessionária ANA – Aeroportos de Portugal, S.A., em janeiro de 2019, a avaliação ambiental do aeroporto do Montijo e acessibilidades e o arranque da reorganização do dispositivo militar, no ano de 2020 será dada continuidade a este importante projeto e entrar-se-á em definitivo na sua fase de implementação", lê-se no documento.

O executivo garantiu assim assumir "como objetivo para 2020 o início da construção" do aeroporto do Montijo.