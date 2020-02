Na nota, em que a associação dá conta das suas várias objeções à escolha do Montijo para a instalação do novo aeroporto, a associação adianta que “irá solicitar uma reunião com urgência ao regulador nacional, a ANAC [Autoridade Nacional da Aviação Civil], para pedir esclarecimentos que depois levará ao conhecimento do regulador internacional, a EASA, para que este se pronuncie sobre as condições de segurança do ‘apeadeiro’ do Montijo e nomeadamente as suas pistas”.

Esta decisão foi tomada tendo em conta “os problemas ao nível da segurança de voo que já foram assinalados”, sublinhando a associação que “as propostas derivadas dos variados estudos realizados não apresentam soluções credíveis ou sequer exequíveis para afastar os perigos existentes para as populações e passageiros”.

A Associação Peço a Palavra recorda que “o novo aeroporto de Lisboa (NAL) anda a ser estudado há 50 anos (para se ter uma ideia, ao longo dos anos, já foram analisadas 17 localizações). A razão de ser imperativo construir o NAL não é só pela necessidade de expansão, mas também por se ter de retirar o aeroporto do centro da cidade”, refere, no comunicado.

“A única localização que reuniu até agora todos os estudos necessários para permitir o início do desenvolvimento do projeto e para conseguirmos competir com Madrid e, com isso, fazer crescer a nossa economia para patamares mais elevados, é o Campo de Tiro de Alcochete”, uma solução que já esteve em cima da mesa em legislaturas anteriores, afirma a associação.