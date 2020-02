A associação para a defesa das aves da Holanda avançou com uma petição, que já terá cerca de 26 mil assinaturas, em defesa do maçarico-de-bico-direito, uma ave símbolo daquele país e que estará em risco por causa da construção do aeroporto do Montijo, visto que utiliza o estuário do Tejo como ponto de passagem na sua migração anual.

Em declarações aos jornalistas, à margem da apresentação do novo concurso de transportes da Área Metropolitana de Lisboa, Matos Fernandes destacou que a declaração de Impacto Ambiental do Aeroporto do Montijo “foi discutida publicamente, foi discutida tecnicamente, e tem um conjunto de medidas de compensação e de minimização dos impactos ambientais”.

Segundo o ministro, foi “uma avaliação muito rigorosa”, que “concluiu que os impactos que existem podem ser minimizados”.

O ministro destacou que, “na parte aérea que é afetada da Reserva Natural do Estuário do Tejo ela é compensada por outras áreas que até são de maior dimensão” destinada à população de aves, nomeadamente algumas salinas na margem sul.

De acordo com a rádio TSF, a petição, da Associação para a defesa das aves da Holanda, em parceria com a Organização Não Governamental BirdLife Europe, tem por título "Maçarico Sim! Aeroporto Não!" e visa proteger as centenas de milhares de aves do estuário do rio Tejo e em particular o maçarico-de-bico-direito.