“Efetivamente, a ANEPC identificou, no seu primeiro parecer, aspetos que careciam de ser considerados na avaliação ambiental do projeto, os quais já tinham sido também avaliados por uma das entidades representadas na Comissão de Avaliação”, avançou a Agência Portuguesa do Ambiente (APA), em resposta à Lusa, referindo-se ao trabalho do Laboratório Nacional de Energia e Geologia (LNEG).

Após manifestar concordância por as questões relativas à avaliação de riscos naturais, designadamente o risco sísmico e de ‘tsunamis’, “estarem acauteladas no âmbito da pronúncia do LNEG”, a Proteção Civil “considerou adequada, conforme pode ser retirado do segundo parecer emitido, a apresentação de elementos adicionais numa fase de posterior da avaliação, designadamente aquando da submissão pelo proponente do respetivo Relatório da Conformidade Ambiental do projeto de Execução (RECAPE)”, indicou a APA.

“Tendo o procedimento de Avaliação de Impacte Ambiental (AIA) decorrido em fase de estudo prévio, o proponente terá de submeter, na sequência da Declaração de Impacte Ambiental (DIA) favorável condicionada emitida a 21 de janeiro de 2020, o respetivo RECAPE”, explicou a APA, adiantando que o mesmo será objeto de apreciação pela Comissão de Avaliação e de consulta pública, para posterior emissão de Decisão de Conformidade Ambiental do Projeto de Execução (DCAPE) pela autoridade de AIA.

Na informação complementar ao parecer inicial, enviada à APA em outubro de 2019, a ANEPC considerou que, “em fase posterior do Procedimento de Avaliação, deverão ser previstas medidas relacionadas com a definição (e subsequente implementação) de mecanismos de planeamento de emergência interno da instalação”, que considerem as condições de segurança das pessoas expostas ao risco e que estabeleçam os mecanismos de evacuação, a aplicar na área de intervenção do projeto, para diferentes cenários de acidentes graves.