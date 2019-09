Rui Rio acusou o primeiro-ministro, António Costa, de ter vindo a afirmar que não há plano B ao Montijo e “ponto final” e questionou como é que se pode dizer isso se ainda há uma discussão pública a fazer.

“Não entendemos a afirmação do primeiro-ministro. É preciso fazer um Estudo de Impacte Ambiental (EIA) faça-se lá porque não interessa nada porque nós vamos fazer no Montijo, há uma discussão pública a fazer em torno disto faça-se lá depressa porque não serve para nada e, finalmente, há uma declaração de impacto ambiental que, seja qual for, vamos construir o aeroporto no Montijo”, frisou.

Concordando com o facto de o Montijo ser a solução “mais rápida e barata”, sendo desejável que possa ser essa, o social-democrata reforçou a importância de se equacionar um plano B caso os custos ambientais, ou os custos financeiros que sejam necessários para suprir as questões ambientais, forem grandes.

“É avisado revisitar outras soluções se assim for”, vincou à margem de um almoço-debate organizado pela Confederação do Turismo de Portugal, no Porto.

Rui Rio disse não ser correto dizer-se que independentemente das conclusões finais a solução é construir o novo aeroporto no Montijo e “mais nada”.

Assumindo que a questão do aeroporto de Lisboa tem de ser resolvida o mais rapidamente possível porque está “esgotado”, o presidente do PSD considerou, contudo, que é desejável que se respeite as conclusões do EIA.

Questionado sobre se o PSD tem um plano B, Rio referiu que o partido não tem gabinete de estudos técnicos para poder dizer qual será a melhor solução.

A consulta pública ao EIA da construção do novo aeroporto no Montijo, que começou em 29 de julho e terminou às 24:00 de quinta-feira, registou 1.086 participações no portal Participa.

O projeto da construção de um aeroporto no local da Base Aérea N.º6, no Montijo, obrigou à elaboração de um EIA, que a ANA – Aeroportos de Portugal solicitou à Profico Ambiente e que recebeu ‘luz verde’ da Agência Portuguesa do Ambiente (APA) para entrar em consulta pública em 27 de julho.

O EIA aponta diversas ameaças para a avifauna e efeitos negativos sobre a saúde da população por causa do ruído, o que se fará sentir, sobretudo, "nos recetores sensíveis localizados no concelho da Moita e Barreiro".

A Câmara Municipal da Moita (PCP) deu parecer negativo ao EIA, enquanto os municípios do Barreiro e Montijo (ambos liderados pelo PS) aprovaram a construção da nova infraestrutura naquele local.

Várias organizações não-governamentais de ambiente deram parecer negativo ao EIA para o novo aeroporto no Montijo, considerando que existe uma “pressão política inaceitável” para a execução da obra.