A 24 de março de 2022, o suicídio desta família, que vivia de forma independente num prédio elegante em Montreux, a poucos passos do casino desta cidade elegante junto ao Lago Léman, causou comoção.

O pai de 40 anos, a sua esposa, a irmã gémea da esposa e a filha de 8 anos do casal morreram. Apenas o filho adolescente sobreviveu à queda, mas ficou gravemente ferido e em coma.

Embora a investigação tenha demonstrado rapidamente que foi um suicídio, as conclusões do Ministério Público do cantão de Vaud revelam "que a mãe e a irmã tinham personalidades dominantes e possessivas, que contrastavam com um pai tímido".

As duas tinham "um forte controlo sobre as crianças e mantinham-nas na crença de que o mundo lhes era hostil", acrescenta-se nas conclusões.

A família quase não tinha contacto com o mundo exterior, os filhos estudavam em casa e apenas a irmã gémea trabalhava regularmente.

Segundo a investigação, a família "preparou, ensaiou e organizou a sua partida para 'um mundo melhor'", sem marcar uma data precisa.

Nem a mãe nem a menina estavam registadas nos arquivos oficiais. Aparentemente, foi um procedimento de verificação realizado por dois agentes da polícia no dia 24 de março de 2022 pela manhã o que levou a família a proceder ao ato.