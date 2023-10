"Nos próximos dias as condições meteorológicas na área de Lisboa vão estar condicionadas por uma Depressão localizada a norte, que poderá originar vento com rajadas de cerca de 100 Km/h e também precipitação forte e abundante em Lisboa", recorda a autarquia lisboeta em comunicado enviado às redações.

"Foram emitidos vários avisos pelo IPMA para os dias 18, 19 e 20 de outubro, com destaque para o período crítico de aviso laranja de precipitação e vento no período compreendido entre as 6h00 e as 18h00 de dia 19 (quinta-feira), podendo esta situação ainda agravar-se", é ainda referido.

Assim, "para fazer face a este cenário", a Câmara Municipal de Lisboa "vai ativar o seu Centro de Coordenação Operacional Municipal, que funcionará em Monsanto, e onde estarão reunidos todos os agentes de proteção civil - RSB, Bombeiros Voluntários e autoridades policiais - e os serviços operacionais municipais - Higiene urbana, saneamento, manutenção do espaços publico, espaços verdes - para a mais pronta e articulada resposta à cidade, tendo a sua capacidade reforçada ao máximo".

Devido ao mau tempo, a autarquia apresenta uma lista de possíveis ocorrências:

Inundações rápidas, por acumulação de águas pluviais ou insuficiências dos sistemas de drenagem;

Inundação por transbordo de linhas de água nas zonas historicamente mais vulneráveis;

Inundações de estruturas urbanas subterrâneas com deficiências de drenagem;

Dificuldades de drenagem em sistemas urbanos, nomeadamente as verificadas em períodos de preia mar, podendo causar inundações nos locais historicamente mais vulneráveis;

Fenómenos geomorfológicos causados por instabilização de vertentes associados à saturação dos solos, pela perda da sua consistência;

Piso rodoviário escorregadio e eventual formação de lençóis de água;

Danos em estruturas montadas ou suspensas;

Arrastamento de mobiliário urbano e contentores de higiene urbana;

Queda de ramos ou árvores, bem como de afetação de infraestruturas associadas às redes de comunicações e energia.

Por tudo isto, a Câmara Municipal de Lisboa recomenda que a população adote, sempre que possível, "comportamentos preventivos, minimizando a circulação na via pública e não se colocando em risco, ajudando desta forma as forças de socorro e segurança", a saber:

Avalie a necessidade de cada deslocação e de circulação na via pública;

Se tiver de circular, adote uma condução defensiva, reduzindo a velocidade e tendo especial cuidado com a possível formação de “lençóis de água” nas vias rodoviárias;

Não atravesse zonas inundadas;

Tenha especial cuidado na circulação e permanência junto de áreas arborizadas e na frente ribeirinha;

Não pratique atividades relacionadas com o rio, nomeadamente pesca desportiva, desportos náuticos e passeios à beira-mar, evitando ainda o estacionamento de veículos muito próximos da zona ribeirinha;

Garanta a desobstrução dos sistemas de escoamento das águas pluviais e retirada de materiais que possam ser arrastados ou criem obstáculos ao livre escoamento das águas;

Garanta uma adequada fixação de estruturas soltas, nomeadamente andaimes, placards e outras estruturas suspensas, prevenindo o seu desprendimento e queda na via pública;

Acautele a reposição de coberturas de edifícios em obras;

Limpe e desobstrua ralos e canais de drenagem de quintais, varandas, caves e garagens;

Reveja os sistemas de bombagem;

Limpe algerozes e caleiras.

A autarquia recomenda ainda que todos os munícipes "estejam atentos às informações da meteorologia e às indicações da Proteção Civil e Forças de Segurança em cada momento".