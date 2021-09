Dezenas de pessoas manifestaram-se ao início da manhã deste domingo em frente à Escola Básica da Culatra. Tratavam-se de moradores moradores do núcleo habitacional dos Hangares que exigiam água canalizada, saneamento básico e eletricidade.

As pessoas encontravam-se no local desde as 7h da manhã e, apesar de haver um cadeado, o mesmo foi cortado e a mesa abriu às 8h, no entanto, segundo a SIC, às 9h ainda não tinha ocorrido votação.

A Associação de Moradores admitiu a colocação de cartazes, mas afirmou desconhecer quem procedeu ao fecho do portão a cadeado.

Os moradores abandonaram o protesto cerca das 9.15 horas, depois de a Polícia Marítima ter apelado à desmobilização, para que outros moradores locais pudessem proceder à votação.

"Está na hora, recebemos ordens para sair e vamos cumprir. Somos pessoas honestas e sempre cumprimos com todas as regras", afirmou José Lezinho, presidente da Associação de Moradores.