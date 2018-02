Nuno Morais Sarmento defendeu hoje o “papel essencial” do partido no combate a “um novo PREC” e ao Governo da “frente de esquerda”. No seu discurso, o ex-vice-presidente do PSD saudou também, “sem pudor nem vergonha”, a eleição de Marcelo Rebelo de Sousa para Presidente, a quem pediu que apoie e patrocine pactos de regime.

Tomando a palavra no 37º. Congresso Nacional do PSD, Morais Sarmento lembrou o papel do PSD “de oposição” aos Governos socialistas de António Guterres e José Sócrates, considerando que agora “é ainda mais determinante” no combate ao Governo que “não é só do PS, é de todas as esquerdas”, com PS, PCP e BE. “Um novo PREC”, sintetizou Morais Sarmento, numa referência ao Processo Revolucionário em Curso, que se seguiu à revolução de Abril, em 1974 e 1975.

O ex-vice-presidente do PSD saudou ainda o Presidente Marcelo Rebelo de Sousa “como um dos nossos”, e de quem o partido “deve ter orgulho”.

“Devemos a Marcelo uma palavra de admiração e de agradecimento pelo exemplo que nos continua a dar”, disse.

Depois deixou o “quase desafio” que é o de assumir o patrocínio de pactos para fazer as reformas importantes no país que, apesar de não ser específico, inclui o desenvolvimento do interior.

Se Marcelo aceitar esse desafio, deixar-se-á de “falar de mais ou menos centrão”.

“Passaremos a falar de um conjunto de temas de regime que passarão para o patrocínio do Presidente da República, a quem caberá mobilizar o país”, disse.

Aproveitando para isso “a particular relação que conseguiu estabelecer com os portugueses”, argumentou ainda Nuno Morais Sarmento, que foi vice-presidente de Rebelo de Sousa quando este liderou o PSD, em 1996.

O 37.º Congresso do PSD decorre até domingo no Centro de Congressos de Lisboa, contando com cerca de 950 delegados inscritos, mais de 250 participantes e mais de mil observadores.

(Notícia atualizada às 17h18)